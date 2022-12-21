РСХБ – лидер Национального рейтинга прозрачности закупок 2022 года в номинации «Высокая прозрачность»

В Торгово-промышленной палате РФ подвели итоги Проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2022». В пленарном заседании, приуроченном к оглашению результатов рейтинга, приняла участие директор департамента закупочной деятельности Россельхозбанка Яна Лысова.

Целью подготовки рейтинга является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка госзаказа, показателями прозрачности закупочных процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка. В рамках пленарного заседания, проведенного с участием представителей Торгово-промышленной палаты РФ и АО «Корпорация МСП», представлен обзор итогов исследования текущей ситуации и тенденций национального рынка закупок в Российский Федерации в 2021-2022 гг.

По результатам оценки работы корпоративных заказчиков, организаторами отмечена зрелость и качество закупочных процессов Банка, что обеспечило присвоение АО «Россельхозбанк» 1 места в категории «Высокий уровень прозрачности закупок».

«Несмотря на то, что Банк традиционно занимает лидирующие позиции рейтинга, достижение высоких показателей в 2022 году стало вызовом для всей закупочной отрасли. В текущих геополитических условиях поддержание высоких стандартов и сохранение фундаментальных принципов закупочной деятельности стало возможным только за счет реорганизации закупочного процесса. Банком был взят курс на митигацию рисков, оперативную адаптацию процесса проведения закупок в закрытом контуре, в необходимых случаях – найдены альтернативные поставщики. Как результат – удалось бесшовно интегрировать новые закупочные реалии в текущую деятельность Банка», - отметила Яна Лысова.