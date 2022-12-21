Чаще всего автокредиты в 2022 году брала молодежь

А доля граждан старше 50 лет в структуре автокредитования, напротив, сократилась.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году сильнее всего в структуре выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 0,8 процентных пункта (п.п.) и достигла 14,7%.

Небольшой рост доли был также отмечен и в исторически самой массовой группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 0,1 п.п. (до 35,3%). В свою очередь, наибольшее сокращение доли в структуре выдачи автокредитов было зафиксировано у заемщиков старше 50 лет – на 0,9 п.п. до 21,6%.

При этом самое высокое среднее значение ПКР в топ-30 регионов по количеству выданных автокредитов зафиксировано в Санкт-Петербурге (592 балла), Москве (587), Удмуртской Республике (555), а также в Вологодской (552) и Кировской (552) областях. В свою очередь самое низкое значение ПКР по автокредитам было отмечено в Ставропольском (479) и Краснодарском (491) краях, Иркутской области (491), Красноярском крае (494), а также в Ростовской (498) и Новосибирской (498) областях (Таблица 2).

«Технологичность процессов выдачи в автокредитовании постоянно растет, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Кроме того, граждане моложе 30 лет являются активными пользователями возобновившихся в июле государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных».