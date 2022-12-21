Режим ЧС в Слюдянке снят

Режим чрезвычайной ситуации в Слюдянке снят, сообщил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

– Один из котлов уже практически вышел на нормативные показатели, второй – набирает температуру, – отметил Роман Колесов. – Разморозки коммуникаций удалось избежать. Постепенно температура воды в сетях будет повышаться. В любом случае ситуация остается на нашем контроле.

По его словам, режим повышенной готовности будет действовать до полного достижения нормативных показателей теплоносителя.

Напомним, что 20 декабря в г. Слюдянка Иркутской области в результате аварии на теплотрассе была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения, без тепла остались более 4 тысяч человек, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации.