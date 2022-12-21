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Троих полицейских в Иркутской области осудили на сроки до 8 лет лишения свободы за взятки

Вынесен приговор троим мужчинам, которые ранее занимали должности полицейских и во время службы получили взятки в 100 тысяч рублей, сообщает 21 декабря СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что в 2020 году подсудимые в ходе рейдовых мероприятий выявляли факты ненадлежащего оформления коммерческими организациями сопроводительных документов на транспортировку древесины. За непринятие мер по привлечению их к административной ответственности фигуранты получили от правонарушителей взятки на сумму около 100 тысяч рублей.

Двое мужчин будут отбывать наказание 8 лет и 7,5 года в исправительной колонии строгого режима. Осужденному, признавшему вину в совершенном преступлении, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком в 4 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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