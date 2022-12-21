Больница в Иркутске заплатит потерявшей ребенка роженице полмиллиона рублей

Жительница Иркутска отсудила у больницы полмиллиона рублей за смерть новорожденного ребенка, сообщает 21 декабря областной суд Приангарья.

Установлено, что в течение 5 месяцев иркутянка неоднократно обращалась к участковому гинекологу с жалобами на плохое самочувствие. Пациентка сдала анализы, прошла обследование и получила план лечения. «При прохождении планового медосмотра врачи диагностировали у женщины беременность на сроке 26 недель. Консилиум врачей принял решение провести экстренную операцию кесарева сечения. Ребенок родился в тяжелом состоянии, не прожив и месяца, умер от множественных пороков развития», – рассказали в суде.

Проведенные медицинские экспертизы показали, что сотрудники медучреждения, несмотря на жалобы пациентки, не предприняли меры для своевременного и квалифицированного обследования по указанным ей жалобам и для постановки правильного диагноза. «В тоже время у медицинского учреждения имелась возможность оказать всю необходимую и своевременную помощь», – отметили в суде.

Ленинский районный суд, куда первоначально обращалась женщина, пришел к выводу, что врачи медучреждения несвоевременно и неверно постановили диагноз, что повлекло к сложности в определении тактики ведения родов. «Непрофессиональными действиями врача были нарушены права истца на получение качественной медицинской помощи», – говорится в сообщении. В пользу женщины была взыскана компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей.

Женщина, не согласившись с решением суда, подала жалобу в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда, изучив материалы дела и выводы суда первой инстанции, изменила решение Ленинского районного суда в части размера взысканной компенсации морального вреда. Суд постановил в связи с некачественным оказанием медицинских услуг заплатить пострадавшей 500 тысяч рублей.