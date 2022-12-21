Троллейбус нового поколения на автономном ходу появится в Иркутске

Троллейбус нового поколения «Адмирал» в январе 2023 года выйдет на улицы Иркутска – автономный ход транспортного средства рассчитан не менее чем на 20 километров, автомобиль приобрело муниципальное предприятие «Иркутскгортранс», сообщает 21 декабря мэрия.

Фото мэрии Иркутска

«Низкопольный троллейбус модели 6281 «Адмирал» производства «ПК Транспортные системы» имеет увеличенный автономный ход и способен преодолевать не менее 20 километров пути по дорогам, не оборудованным контактной сетью», – рассказал руководитель МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.

У пассажирской машины низкое потребление электроэнергии. Она оснащена системой климат-контроля салона и кабины водителя, местом инвалида с системами фиксации и оповещения. В числе преимуществ нового транспорта также то, что кабина водителя имеет максимальную обзорность, высокую эргономичность рабочего места, наружную систему видеоконтроля зон посадки – высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Машина практически полностью собрана из комплектующих российского производства.

МУП намерен и дальше приобретать транспорт на автономном ходу, что позволит рассмотреть организацию новых маршрутов.