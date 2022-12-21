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Троллейбус нового поколения на автономном ходу появится в Иркутске

Троллейбус нового поколения «Адмирал» в январе 2023 года выйдет на улицы Иркутска – автономный ход транспортного средства рассчитан не менее чем на 20 километров, автомобиль приобрело муниципальное предприятие «Иркутскгортранс», сообщает 21 декабря мэрия.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

«Низкопольный троллейбус модели 6281 «Адмирал» производства «ПК Транспортные системы» имеет увеличенный автономный ход и способен преодолевать не менее 20 километров пути по дорогам, не оборудованным контактной сетью», – рассказал руководитель МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.

У пассажирской машины низкое потребление электроэнергии. Она оснащена системой климат-контроля салона и кабины водителя, местом инвалида с системами фиксации и оповещения. В числе преимуществ нового транспорта также то, что кабина водителя имеет максимальную обзорность, высокую эргономичность рабочего места, наружную систему видеоконтроля зон посадки – высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Машина практически полностью собрана из комплектующих российского производства.

МУП намерен и дальше приобретать транспорт на автономном ходу, что позволит рассмотреть организацию новых маршрутов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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