Энергетики создали карту «серого» майнинга в Иркутской области

Более 4100 случаев «серого» майнинга выявлено на территории Приангарья. Энергетики создали карту, где отметили скопления проблемных мест красными значками.

– Иркутск на ней выглядит одним сплошным красным пятном – в столице региона зафиксировано самое большое количество адресов с признаками майнинга – почти тысяча. Реже, но не менее ярко на этой карте выглядит Марковское муниципальное образование, здесь зафиксировано 467 проблемных мест. Из-за близкого соседства с областным центром почти не видно границы между этими населенными пунктами, – говорится в сообщении.

Также крупный очаг расположен на территории Ангарского городского округа, количество с адресов с подозрением на добычу криптовалюты соизмеримо с Марковским МО. Ещё одно скопление майнеров находится на территории Баклашинского образования в Шелеховском районе, на карту нанесено 254 адреса. Пылают ярким цветом также муниципальные образования, расположенные по Байкальскому тракту – Мамоновское и Молодежное, по Качугскому тракту – Хомутовское и Уриковское муниципальные образования.

Напомним, добытчики криптовалюты размещают оборудование в частных домохозяйствах, квартирах, тем самым перегружая электрические сети, которые изначально предусмотрены для использования в коммунально-бытовых целях. Круглосуточная работа специфичного оборудования повышает износ электросетевого хозяйства, что приводит к скачкам напряжения в сети и аварийным отключениям света, а также повышает риски возникновения коротких замыканий и, как следствие, пожаров.

Ели вы стали свидетелем использования майнингового оборудования в квартирах или домохозяйствах, сообщите об этом энергетикам по телефону 8-800-100-9-777, отправьте сообщение по электронной почте mining@es.irkutskenergo.ru или напишите в группах компании в социальных сетях «Свет38».