Линию по вторичной переработке технической резины запустят в Иркутской области

Линия по переработке технических изделий из резины запустят до конца 2022 года на станции Тулун Восточно-Сибирской магистрали в Иркутской области, сообщает 21 декабря пресс-служба ВСЖД.

«Непригодные для дальнейшего использования элементы железнодорожного пути получат новое производственное применение, но уже в виде напольных покрытий: резиновой крошки и тротуарной плитки», – говорится в сообщении.

Основным источником для получения вторичного сырья станут производственные отходы, образующиеся в ходе работ по строительству и ремонту объектов железнодорожной инфраструктуры. Среди них – отработавшие свой срок элементы рельсовых скреплений. Кроме этого, в Тулун с предприятий Восточно-Сибирской магистрали будут направляться старые автомобильные шины.

По информации предприятия, помимо пользы для экологии, запуск проекта по вторичной переработке позволит создать дополнительные рабочие места.

В целом за год планируется перерабатывать до 680 тонн технических изделий из резины, что на выходе даст 476 тонн резиновой крошки и более 8 тысяч квадратных метров тротуарной плитки.