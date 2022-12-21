Бизнесмена из Иркутска обвинили в покушении на убийство ребенка и вымогательстве

Предпринимателю из Иркутска предъявили обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе в покушении на убийство ребенка и вымогательстве, сообщает 21 декабря СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с 23 апреля по 6 сентября 2021 года мужчина под угрозой применения насилия и уничтожения имущества вымогал деньги в особо крупном размере у бывшего партнера по бизнесу, полагая, что последний ему должен.

Кроме того, не позднее 8 июня 2021 года фигурант, обещая заплатить, вовлек в преступления своего несовершеннолетнего племянника, с которым сжег имущество девяти человек. Помимо этого, мужчина утром 7 сентября 2021 при участии своей сестры, не рассказывая о намерении убить ребенка, поджог автомобиль Mazda 6, в салоне которого была девочка, из неприязни к ее матери. Умысел злоумышленника не был доведен до конца, поскольку малолетняя смогла покинуть транспорт.

Общий ущерб от указанных преступлений составил более 22 млн рублей. Предпринимателю предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом», «Умышленное уничтожение чужого имущества группой лиц, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога», «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере», а также «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» УК РФ.

Несовершеннолетний племянник фигуранта обвиняется в совершении пяти эпизодов уголовной статьи «Уничтожение или повреждение чужого имущества, а его сестра – в совершении одного преступления. Дела переданы в суд для рассмотрения по существу.