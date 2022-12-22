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«Всё попробовать на себе невозможно». Главный врач «Денницы» – о секретах красоты

«Всё попробовать на себе невозможно, но врач должен знать процедуру, что называется, изнутри: болезненная она или нет, какой будет результат и когда. Тогда он сможет с уверенностью сказать, как всё будет работать, и передать эту уверенность своему клиенту», – считает главный врач центра красоты и здоровья «Денница», кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог высшей категории, врач-косметолог Ирина Сидорова.

Есть процедуры по показаниям, например, на пигмент. Если у врача нет этой проблемы, то зачем их делать? – поясняет свою позицию Ирина.

Какие самые популярные клиентские запросы? Ожидают ли клиенты чуда? И какие есть секретные приемы? Ответы на эти и другие вопросы можно прочитать в интервью Ирины Сидоровой Газете Дело, а пока мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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