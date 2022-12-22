«Пока все думают – ты делаешь». Оксана Ключевская, «Денница», – о бизнесе в сфере красоты и здоровья

«Всегда честно говорю, что не нашла для себя в Иркутске идеальное место, где можно получить сразу весь комплекс косметологических услуг – и решила создать своё. Наблюдая за рынком, я пришла к выводу, что экономия времени важна не только мне: этот ценный ресурс у большинства современных женщин в дефиците», – рассказала историю создания центра красоты и здоровья «Денница» руководитель Оксана Ключевская.

Центр открылся в Иркутске накануне пандемии. Старт в трудных условиях не помешал компании быстро завоевать рынок. Оксана Ключевская убеждена: каждый должен заниматься своим делом. Поэтому функции главного врача и профессионального управленца в компании разделены. Это позволяет эффективно выстраивать процессы, расти и масштабировать бизнес – в ближайшем будущем «Денница» откроет новую клинику на левом берегу.

Как бизнес-хватка помогает реагировать на изменения рынка? Почему в бьюти-индустрии нельзя экономить на технике и профессионализме? Ответы на эти и другие вопросы можно прочитать в интервью Оксаны Ключевской Газете Дело, а пока мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.