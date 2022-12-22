Жители Иркутска рассказали о своих новогодних обещаниях

В декабре традиционно подводят итоги уходящего года и ставят новые цели. Жители Иркутска обещают себе накрыть достойный новогодний стол, найти новую работу и похудеть. Такие результаты получили СберСтрахование жизни и СберСтрахование по итогам проведённого опроса.

Жители Иркутска активнее всего желают себе в 2023 году достойно отметить Новый год, за шикарным столом: так проголосовали 24% респондентов в этом году и 17% в прошлом. В среднем у россиян этот показатель занял вторую строчку топ-обещаний (20%).

На втором месте у иркутян — стремление хорошо трудоустроиться: 21% против 20% в прошлом году. В среднем по России данное желание является самым популярным и занимает первое место в рейтинге. Его озвучили 21% респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. В прошлом году таковых было немного больше — 24%.

Третьим в этом списке у жителей Иркутска стал вариант сесть на диету и перейти на здоровье питание: 14% против 13% в прошлом году.

В 2023 году 13% жителей Иркутска намерены купить машину (18% в среднем по России), а 9% обещают себе научиться инвестировать и выгодно размещать капитал.

За год больше иркутян решили копить и научиться управлять семейным бюджетом (с 4% до 6%), посещать салоны красоты (с 3% до 5%), начать ходить в спортзал (с 7% до 8%), расстаться с вредными привычками (с 1% до 4%). Немного снизилась доля тех, кто в новом году собирается получить второе высшее образование или квалификацию (с 6% до 4%).

В топ новогодних обещаний у жителей Иркутска также вошли стремление купить квартиру или дом (9%), родить ребёнка (4%), открыть собственный бизнес (4%), переехать на новое место или вообще в другой город (по 2%).

Исследование проводилось в декабре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.