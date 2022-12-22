Какую скидку в среднем получает покупатель жилья на вторичном рынке?

Аналитики Домклик определили средний размер скидки для покупателя «вторички», основываясь на данных об ипотечных сделках. По данным Домклик, среди топ-10 регионов страны по количеству сделок с жильём наибольшие скидки предлагают продавцы из Татарстана (2,7%), Москвы (2,3%) и Башкортостана (2,2%). На минимальный дисконт могут рассчитывать покупатели в Красноярском крае (скидка отсутствует), Челябинской области (0,5%) и Краснодарском крае (0,6%). Средняя величина по России — 1,3%.

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) для топ-10 регионов по количеству ипотечных сделок. Приведены актуальные данные за ноябрь 2022 года (обозначены синим). Для сравнения приводятся данные за октябрь 2022 года (зеленым) и на начало 2022 года (штриховкой). Данные отсортированы по величине торга в ноябре 2022 года.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Сильнее всего в ноябре изменилось поведение продавцов в Москве и Татарстане: величина торга увеличилась на 1 и 0,9% соответственно. Это может свидетельствовать об обострении конкуренции за покупателей между первичным и вторичным рынком жилья в этих регионах на фоне ожидания окончания действия программы льготной ипотеки. Противоположный тренд наблюдался в Краснодарском крае, где величина торга снизилась с 2,1 до 0,6%. Учитывая, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке практически не изменилась, это может быть вызвано переходом продавцов к выжидательной модели поведения».