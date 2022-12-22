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Подведены итоги года на вторичном рынке недвижимости

Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги 2022 г. на вторичном рынке недвижимости крупных (от 500 тыс. человек) городов России. Большую часть года цены на вторичном рынке стагнировали, а объем предложения, сроки экспозиции и конкуренция увеличивались. Для 2022 г. характерна рекордная за последние 3 года доля объявлений со срочными продажами. Несмотря на все вызовы, активность пользователей лишь на 12% ниже, чем в прошлом году.

Речь в тексте отчета идет о ценах предложения (тех, которые указаны в объявлениях на сайте cian.ru), реальные цены сделок могут отличаться от указанных за счет предоставления скидок на этапе заключения сделки).

Цены за год выросли на 9,5%

С начала 2022 г. на вторичном рынке крупных городов РФ можно выделить 2 периода в динамике цен:

  • с января по апрель цены увеличивались,
  • начиная с мая они перешли к стагнации или снижению (в зависимости от локации).

В начале года на рынке сохранялись тренды, сформировавшиеся осенью 2021 г. – повышение цен предложения. Среди причин – рост средней стоимости квадратного метра нового предложения (объявлений, которые за последний месяц появились на сайте впервые) и индексация цен в уже существующих объявлениях. В целом по анализируемым локациям цены с января по апрель увеличились на 9%. Рост наблюдался во всех локациях. Максимальные темпы были зафиксированы в Саратове и Ставрополе (+17%), минимальные – в Хабаровске (+1%) и Тюмени (+4%).

Вместе с падением спроса с апреля-мая на вторичном рынке крупных городов РФ был нарушен тренд на стремительный рост цен:

  • в части локаций рост продолжился, но более сдержанными темпами: например, в Астрахани, Ульяновске, Пензе, Челябинске, Волгограде средние цены с апреля по декабрь увеличились более, чем на 5% (в основном это локации с невысоким уровнем цен)
  • в большинстве локаций (26 из 39) положительная динамика средних цен сменилась их стагнацией – цены с апреля по декабрь увеличились менее, чем на 5%)
  • в нескольких локациях цены перешли к снижению – заметное сокращение стоимости квадрата было характерно для Москвы (-6% с апреля по декабрь) и Санкт-Петербурга (-8%), Московской области (-4%), Ленинградской области (-3%), а также Краснодара (-6%), Казани (-3%) и Севастополя (-11%).

В целом по крупным городам с апреля по декабрь цены практически не изменились (увеличились на 0,4%). Вторичный рынок, в отличие от первичного, не поддерживается льготной ипотекой и специальными программами по субсидированию ставки от застройщиков, поэтому собственники ограничены в принятии решений о повышении цен. Слишком занижать цены предложения они также не готовы, однако, неплохие скидки предоставляются уже на моменте общения с потенциальным покупателем.

В декабре в целом по анализируемым локациям цены на 9,5% выше январских показателей. Максимально за 2022 г. “квадрат” на вторичке подорожал в Махачкале (на 34%), Саратове и Кемерово (+20%), Астрахани и Челябинске (+19%), Рязани и Ульяновске (+18%). В целом, на рынке сохраняется принцип, что заметнее увеличивается стоимость в более дешевых локациях. В более дорогих уровень цен не позволяет “квадрату” дорожать еще сильнее.

Единственная локация, где в конце года цены ниже, чем в начале - Москва. Сейчас “квадрат” в столице стоит 302,2 тыс. рублей - на 0,4% меньше, чем в январе. Снижение цен с мая компенсировало резкий рост в начале года. Среди причин такой динамики существенное увеличение числа лотов в продаже (относительно прошлого года выбор сейчас больше на 44%), а значит, и конкуренции. Цены на вторичном рынке Москвы достигли очень высоких значений, а спрос в 2022 г. на 21% ниже, чем в 2021 г. В итоге продавцы вынуждены идти на предоставление скидок, чтобы продать свои лоты в условиях высокой конкуренции и пониженного спроса. Даже увеличение спроса, наблюдающееся в последние месяцы, пока что не привело к росту средних цен.

В большинстве городов вторичка дешевле первички

В конце 2022 г. только в 5 из 39 анализируемых локаций “квадрат” на вторичном рынке дороже, чем на первичном. Это Владивосток, Севастополь, Оренбург, Саратов и Махачкала. В остальных 34 локациях дороже новостройки, т.е. почти в 90% городов выгоднее (по цене за квадратный метр) покупать готовое жилье.

В начале года таких локаций было больше – 12. Сокращение количества связано с тем, что в большинстве городов с начала года новостройки подорожали сильнее, чем вторичное жилье. В целом по анализируемым локациям “квадрат” на “первичке” с начала года вырос в цене на 16,4%, на “вторичке” – на 9,5%.

Речь идет о ценах предложения - тех, которые указаны в объявлениях на сайте cian.ru. Реальные цены сделок могут отличаться от указанных: на “первичке” за счет “ценового меню” для покупателей с разными условиями оплаты (100%, льготная ипотека или ипотека от застройщика), на “вторичке” за счет предоставления скидок на этапе заключения сделки).

Произошедший рост цен с начала года объясняется динамикой первых месяцев 2022 г.: с января по апрель “квадрат” на “первичке” подорожал на 14%, на “вторичке” – на 9%. С мая стоимость “квадрата” фактически стагнировала и в новостройках, и в готовом жилье, но на первичке динамика была все же немного более выраженной. Первичный рынок, в отличие от вторичного, поддерживается льготной ипотекой и специальными программами по субсидированию ставки от застройщиков, что позволило ценам еще немного увеличиться относительно апрельских. В сегменте готового жилья эти программы не работают, собственники ограничены в принятии решений о повышении цен.

Наибольший разрыв в цене между “первичкой” и “вторичкой” в Астрахани (“квадрат” в новостройках на 51% дороже, чем в готовом жилье) и Томске (36%). Также значительно выше по цене “первичка” в Казани (27%), Хабаровске (24%) и Нижнем Новгороде (23%). По абсолютным значениям (в тыс. рублей) новостройки сильнее всего опережают готовое жилье в Казани и Астрахани (на 39 и 38 тыс. рублей соответственно). В Москве вторичка на 5% дешевле первички, в Санкт-Петербурге – на 18%.

Активность пользователей лишь на 12% ниже показателей 2021 г.

Мы можем оценивать потенциальный спрос по активности клиентов в части мониторинга рынка (количеству кликов на номер телефона в объявлении, звонков).

Потенциальный спрос в 2022 г. на вторичном рынке недвижимости на 12% ниже, чем в 2021 г. В начале года активность пользователей была выше прошлогодней (на 9%), но в марте-апреле спрос упал из-за резкого роста ключевой ставки (на 29% относительно начала года и на 13% относительно аналогичного периода прошлого года). В мае-июле активность пользователей находилась на низком уровне, рост просмотров начался только в августе.

Второй раз за год потенциальный спрос упал после объявления частичной мобилизации (вторая половина сентября показала снижение относительно начала месяца на 17%, относительно второй половины сентября 2021 г. – на 36%). Однако, реакция была не такой сильной, как весной, уже через несколько дней спрос вновь стал восстанавливаться. Рост продолжился и в ноябре-декабре. Вероятно, это вызвано традиционными сезонными колебаниями. В конце года на рынке недвижимости заключается наибольшее количество сделок, что связано как с финансовыми факторами (выплатами премий), так и менталитетом (стремлением успеть закрыть крупные сделки до конца года). Тем не менее в сравнении с 2021 г. активность покупателей в октябре-декабре ниже на 19%. Т.е. вторичный рынок в самый активный период «потерял» пятую часть потенциального спроса в сравнении с прошлым годом.

В целом рынок показал высокую устойчивость: несмотря на отсутствие льготной ипотеки, высокие ставки по кредитам в 1-2 кварталах, активность пользователей снизилась в 2022 г. всего на 12% относительно 2021 г.

Официальная статистика Росреестра по переходам прав собственности не публикуется оперативно по всей России, поэтому в качестве примера можно привести Москву, где данные продаж есть по ноябрь 2022 г. включительно. Согласно официальным данным Росреестра, за 11 месяцев 2022 г. в столице заключено на 21% меньше сделок, чем за аналогичный период в прошлом году.

Падение числа сделок наблюдалось в апреле-мае (высокие ставки по ипотеке ограничивали покупательскую активность). По итогам мая количество сделок на вторичном рынке столицы снизилось в сравнении с мартом в 2,5 раза. С лета рынок показывал минимальный ежемесячный прирост. К октябрю рынок вырос на 59% относительно майских минимумов.

На объявление мобилизации вторичный рынок не отреагировал падением спроса, как это было в сегменте новостроек (там -39%). Число сделок в октябре продолжило увеличиваться (+11% относительно сентября). В условиях стремительно меняющейся внешней повестки покупатели квартир предпочитают получить готовое жилье, а не ждать завершения строительства. К тому же уровень цен на вторичном рынке к этому располагает: в Москве цены предложения в новостройках на 5% дороже, чем на вторичном рынке.

В ноябре число сделок немного снизилось относительно октября (на 6%), однако такая динамика спроса была характерна на протяжении последних пяти лет – в ноябре спрос немного проседал относительно октября. Говорить о развороте тренда и о сокращении спроса преждевременно. Вероятно, по итогам декабря количество сделок вновь возрастет, что традиционно для рынка.

Доля срочных продаж – рекордная за последние 3 года

На вторичном рынке недвижимости крупных городов доля объявлений со срочными продажами в ноябре 2022 г. достигла 4% - это максимальные отметки за последние три года.

Рост доли таких квартир в продаже начался в марте: 1 марта только 2,8% квартир продавались срочно, за месяц доля выросла до 3,4%, а локальный максимум был отмечен 1 июля 2022 года – 3,9%, после чего показатель пошел на спад – 1 сентября доля была на уровне 3,7%. Т.е. первая волна роста срочных продаж наблюдалась на рынке с марта по середину июля.

В октябре вновь был зафиксирован рост до 3,9%, в ноябре – до 4%.

Максимальная доля отмечена в середине ноября, после чего она стала снижаться. Т.е. вторая волна срочных продаж продлилась меньше первой – почти два месяца (с середины сентября до середины ноября 2022 г.).

Несмотря на рекордную долю таких объявлений, продавцы не готовы сильно снижать цены в объявлениях – дисконт составляет 5-8%. Но даже такой скидки достаточно для быстрого выхода на сделку, к тому же у покупателей есть возможность для торга уже в процессе предметных переговоров.

Срок экспозиции вырос на месяц

Средний срок экспозиции объявления о продаже квартиры на вторичном рынке в целом по анализируемым локациям в конце 2022 г. составляет 127 дней. По сравнению с прошлым месяцем он сократился на 2 дня.

Рекордного значения за 2022 г. (129 дней) срок экспозиции достиг в ноябре. Для сравнения – минимальный срок в текущем году был в апреле и составлял всего 99 дней. Начиная с мая показатель постоянно увеличивался вплоть до ноября. Падение спроса на вторичном рынке и рост конкуренции привели к тому, что квартиры все дольше находились в продаже.

За год срок экспозиции в целом по крупным городам увеличился почти на месяц – на 29 дней. Рекордный рост в Краснодаре (+74 дня, до 153 дней) и Тюмени (+60 дней, до 131 дня) за счет эффекта низкой базы – год назад в этих локациях были одни из самых низких показателей. Дольше всего в конце 2022 г. квартиры продаются во Владивостоке (в среднем 180 дней) и Севастополе (в среднем 155 дней), быстрее всего – в Екатеринбурге (86 дней) и Красноярске (92 дня).

Только в декабре, спустя 7 месяцев роста сроков экспозиции, наметился разворот тренда. Показатель сократился на 2 дня за последний месяц (в целом по анализируемым локациям). Небольшое сокращение сроков характерно для большинства локаций (для 25 из 39).

Объем предложения: +18% за год

За год объем предложения на вторичном рынке крупных городов РФ увеличился на 18%. Единого тренда в динамике количества лотов в продаже в прошедшем году выделить невозможно:

  • с февраля по апрель объем предложения сокращался (продавцы снимали объемы с продажи, понимая, что найти покупателя с рекордно дорогой ипотекой сложно),
  • начиная с мая выбор стал увеличиваться (собственники возвращали лоты, снятые с продажи в феврале-марте, на рынок выходили объекты от уехавших в другие регионы и страны, из-за снижения спроса увеличивались сроки экспозиции объектов и увеличивалась конкуренция),
  • в сентябре объем предложения немного сократился на фоне роста спроса, после чего выбор на рынке практически не менялся.

Такая динамика была характерна для большинства городов, рассогласование трендов наблюдалось только в периоды повышенной турбулентности. Например, после объявления частичной мобилизации в городах не сложилось единого тренда по выводу в продажу нового предложения: некоторые продавцы сняли объявления с реализации, другие, напротив, срочно приступили к продаже своей недвижимости.

В большинстве локаций по итогу 2022 г. выбор на вторичном рынке выше, чем год назад. Максимально объем предложения увеличился в Ульяновске (на 76%), в Омске (на 60%), Тольятти (на 53%). В Москве относительно прошлого года выбор больше на 44%, в Санкт-Петербурге – на 43%.

«Вторичный рынок в 2022 г. показал устойчивость к внешним событиям – несмотря на все вызовы прошедшего года активность пользователей лишь на 12% ниже прошлогоднего уровня (а реальное число сделок – на примере Москвы – на 21%). Вторичный рынок сейчас, во многих случаях, оказывается достаточно привлекательным. Во-первых сформировавшийся ценовой разрыв с первичкой в большинстве случаев компенсирует разницу в условиях кредитования, во-вторых, на рынок будет выходить большой объем предложения в недавно сданных домах, где покупатели (особенно те, кто купил на котловане в 2018-2019 гг.) уже немало заработали, что позволит вести с ними продуктивные переговоры для заключения сделки, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – В 2023 г. рынок вступает с избыточным объемом предложения. Высокая конкуренция не позволит увеличиваться ценам, а в некоторых локациях продолжит толкать их вниз».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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