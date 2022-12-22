Тренд на готовую еду: в «Слате» фиксируют рост оборотов продукции собственного производства

Оборот сегмента готовой еды увеличился по итогам 2022 года и продолжит расти дальше, сообщили SIA.RU в торговой сети «Слата». Этому способствуют, как изменение покупательских предпочтений, которое началось еще во время пандемии, так и текущая экономическая ситуация, которая заставляет покупателей урезать расходы на рестораны. Развивая направление собственного производства еды на протяжении 13 лет, сегодня оборот продукции собственного производства «Слаты» достигает 400 тонн в месяц.

Потребители экономят

– Люди сейчас все чаще экономят на ресторанах, заменой которым и является готовая еда. Тренд на повышение внимания у потребителей к ценам приводит к тому, что готовой кулинарией из торговых сетей частично замещается доставка еды из ресторанов, а учитывая региональную особенность, где предложения ресторанов в большинстве своем в ценовом сегменте выше среднего, то мы видим высокий потенциал в развитии и ответы на потребности. Как и рост интереса к доступному фаст-фуд способствует росту предложений от нашей сети, – отмечает директор собственного производства ТС «Слата» Олег Амелин.

За 11 месяцев 2022 года в сети супермаркетов «Слата» было продано 400 тысяч штук продукции Food to go собственного производства. За счет улучшения линейки предложения в этой категории осенью зафиксирован рост на 120% по сравнению с прошлым годом. В топ-продажах – блинчики с начинкой и без, гамбургеры, курица-гриль, традиционные оливье и сельдь под шубой.

Кроме того, в торговой сети «Слата» сообщили, что намерены постепенно вернуть продажи весовой продукции готовой кулинарии, которую ранее реализовывали через продавца гастронома. Требования пандемии привели к тому, что всю продукцию перевели на индивидуальную закрытую упаковку, но это отразилось на спросе.

– Яркая витрина и живое общение с продавцом, возможность выбрать тот объем продукции, который необходим, – это то, что сеть намерена вернуть и уже частично реализовала в ряде супермаркетов, – отметили в компании.

Новогодний стол на заказ

К новому году «Слата» выпустила новое предложение для покупателей и партнеров сети – новогодний стол на заказ (ссылка Приготовим любое блюдо на заказ (slata.ru).

– Мы решили предложить нашим покупателям их любимые традиционные новогодние блюда на заказ и освободить себя от многочасовой подготовки. Мы разработали меню, а заказ можно сделать по телефону или в любом магазине «Слата», – рассказала об услуге главный технолог ТС «Слата» Марина Острасть.

Внимание на молодёжь

В сети «Слата» подчеркивают, что при формировании предложений всегда учитываются рыночная ситуация, тенденции и потребительский спрос, а также отмечают, что ответом на потребность в 2022 году стало расширение предложений продукции Food to go, доступной по цене. Такая продукция особенно нравится молодежи, потому как перекус на бегу или так называемая быстрая еда давно стала частью их жизни.

– Этот тренд набирает обороты, поэтому у части ассортимента мы изменили состав и вкус продукта, улучшили упаковку и дизайн. В результате получили рост продаж почти в два раза. Особенно среди студентов. Наиболее востребованы сэндвичи, гамбургеры, пицца, хот-дог и кебаб, – добавил Олег Амелин.

Еще одним ярким трендом в «Слате» отмечают бэнто (это японский термин для однопорционной упакованной еды), и собственное производство сети предложило покупателям бэнто-тортики.

В настоящее время собственное производство «Слаты» идет в расширение ассортимента готовых предложений для покупателей и фастфуд. В фокусе внимания улучшение предложений по горячему хлебу, готовым решениям, супам и напиткам, замороженным полуфабрикатам из мяса и птицы. И самое главное – сохранение доступных и комфортных цен.