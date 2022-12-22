Объем грузоперевозок в Иркутской области за 2021 год вырос на 3,1%

За 2021 год в Иркутской области перевезено 89,8 млн тонн грузов, это на 3,1% больше, чем годом ранее. Практически в равных долях перевозка осуществлялась железнодорожным (51,2%) и автомобильным (46,4%) транспортом. Данные приводит Иркутскстат.

Интенсивность грузовых перевозок на железнодорожном транспорте общего пользования за период с 2010 года возросла в 1,5 раза (с 37,0 до 54,5 млн тонно-км на 1 км эксплуатационной длины). Перевозка грузов уменьшилась на 0,3% к предыдущему году и составила 46,0 млн тонн, грузооборот снизился на 4,1% и составил – 135993 млн т-км.

Автомобильным транспортом за год перевезено 41,7 млн тонн грузов (на 6,6% больше, чем годом ранее), грузооборот увеличился на 20,7% и составил – 3,3 млрд тонно-км.

В 2021 году всеми видами транспорта было перевезено 142,8 млн человек (94,3% к прошлому году), пассажирооборот составил 3 493 млн пассаж-км. Большая часть пассажиров перевезена автомобильным транспортом – 95,1 млн человек (на 10% меньше, чем в 2020 г.), железнодорожным отправлено 9,8 млн человек – 105,0% по отношению к предыдущему году.

На 100 тыс. человек населения Иркутской области приходится 110 автобусов, это второй показатель среди регионов СФО, опережает только Омская область – с количеством 138 автобусов.

Численность работников транспортных предприятий в 2021 г. составила 66 тыс. человек. Более половины из них (58%) заняты на прочей вспомогательной транспортной деятельности, на сухопутном транспорте – 37%, водном и воздушном – 2,2-2,8% соответственно.

Среднемесячная заработная плата работников транспортных предприятий в 2021 году составила 62 282 рубля. Самая высокая зарплата отмечалась на воздушном транспорте – 86 тыс. рублей.