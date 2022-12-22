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Покупатели валюты не думают останавливаться

Доллар установил семимесячный максимум вблизи значения 70,8 руб., евро — на уровне 75,4 руб.

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В четверг наступление на рубль продолжилось. Доллар установил семимесячный максимум вблизи значения 70,8 руб., евро — на уровне 75,4 руб. Затем валютные пары умеренно просели в рамках коррекции.

– Несмотря на позитивный внешний фон, рубль остается под негативным воздействием постепенного сокращения экспорта и увеличения импорта, что нарушает рыночный баланс спроса на инвалюту и ее предложения, – считают эксперты БКС Мир инвестиций.

Китайский юань (CNY/RUB) повышается в паре с рублем, но слабее чем американская валюта. Котировки CNY/RUB достигли 10,15 руб. на новой семимесячной вершине. Гонконгский доллар демонстрирует еще более слабую динамику.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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