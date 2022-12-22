Льготной ипотекой воспользовались более 5 тыс. сотрудников ИТ-компаний

Специалисты из аккредитованных ИТ-компаний оформили льготные кредиты на сумму 47,7 млрд рублей. ИТ-ипотекой воспользовались уже более 5 тыс. человек. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе Минцифры.

Чаще всего заявки на покупку жилья по льготной ипотеке подают специалисты в возрасте от 25 до 35 лет – на них приходится почти 60% заявок. Среди специалистов, оформляющих ИТ-ипотеку: 76% – мужчины; 24% – женщины.

«Программа льготной ипотеки очень востребована: сегодня ей воспользовалось уже 5310 сотрудников ИТ-компаний. При этом наиболее активны Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Мы уверены, что новые правила получения ипотеки, проект которых внесен в Правительство, сделают программу еще доступнее», – рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Льготную ипотеку могут оформить сотрудники аккредитованных ИТ- компаний в возрасте до 44 лет с зарплатой от 100 тыс. или 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в зависимости от города. Максимальная ставка по кредиту – 5%, благодаря региональным программам она может быть ещё ниже.

В конце октября Минцифры внесло в Правительство проект новых правил, упрощающих условия для получения льготы.

Будут снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст, упрощены условия по трудоустройству. Ипотека станет доступна для сотрудников более чем 27 тыс. компаний.