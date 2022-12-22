Кредит наличными от АТБ снова на первом месте в рейтинге Bankiros

Финансовый сервис Bankiros.ru подготовил новогодний топ-10 выгодных кредитов в декабре. Уже третий месяц подряд лидером рейтинга становится кредит наличными от Азиатско-Тихоокеанского банка.

При расчете выгодных предложений команда Bankiros.ru ориентировалась на средний размер потребительского кредита 234,7 тысячи рублей. Эта сумма представлена аналитиками Национального бюро кредитных историй за октябрь 2022 года.

В рейтинге учитывались средневзвешенная, а также минимальная и максимальная ставки по кредиту наличными, время рассмотрения заявки, сумма и срок кредитования, доступность оформления, льготы и другие условия.

Банки, которые публиковали неполную информацию о полной стоимости кредита, не вошли в рейтинг.

Напомним, что кредит наличными АТБ доступен по ставке от 4,9%, а при оформлении в приложении АТБ Мобайл – от 4,4%. Максимальная сумма составляет 3 миллиона рублей, срок – до 5 лет.

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