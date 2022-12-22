Умный дом Sber теперь управляет климатической техникой и настраивает сценарии по времени суток

Платформа умного дома Sber с виртуальными ассистентами Салют начала поддерживать управление двумя новыми категориями устройств — чайниками и климатической техникой. Уже сейчас подключить можно чайники и увлажнители воздуха Polaris, электрические конвекторы Ballu, термостаты для радиаторов Aqara, умные чайники SLS и управлять ими голосом через ассистентов Салют, а также настраивать для них сценарии работы и совмещать с устройствами умного дома других производителей в единой экосистеме.

В сценариях также появилось обновление: теперь настраивать их можно с учётом времени суток. Тогда действие будет выполняться только в определённый период — утром, днём, вечером или ночью. Это удобно, например, чтобы по датчику движения свет включался утром, вечером и ночью, а днём — нет. Или, когда по срабатыванию датчика движения включается свет в коридоре, сценарий можно настроить так, чтобы утром и вечером свет включался на яркость 100%, а в ночное время — на 10%. Временные отрезки для периодов суток можно тоже задать, например, утро — с момента пробуждения до ухода на работу, а вечер — с примерного времени возвращения домой.

Для подключения партнёрских устройств к платформе умного дома Sber нужно связать аккаунты в приложениях Салют [1] и производителя. После связывания аккаунтов устройства можно объединять в группы, настраивать для них сценарии автоматизации, устанавливать расписания работы, управлять всеми возможностями голосом через виртуальных ассистентов Салют в одноимённом приложении и через умные устройства Sber.

Денис Филиппов, CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям Салют Сбербанка:

– Недавно мы обновили нашу платформу умного дома, перевели её полностью на российские сервера и софт собственной разработки. Это гарантирует высокий уровень надёжности и скорости работы, что критически важно для решений умного дома. Также всё это время мы продолжали работать над расширением возможностей партнёрских интеграций. Комбинирование разных устройств в единой системе управления, не ограниченное линейкой одного производителя, — одно из главных преимуществ открытых платформенных решений, к которым относится умный дом Sber. Мы работаем уже с 17 брендами и продолжаем расширять как число поддерживаемых категорий, так и заключать новые партнёрства.

[1] Временно недоступно для пользователей устройств на iOS.