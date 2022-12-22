Дальневосточный банк сообщил режим работы в новогодние дни:

30 декабря 2022 года — обслуживание клиентов — физических и юридических лиц осуществляется во всех офисах АО «Дальневосточный банк» в стандартном режиме;

31 декабря 2022 года — обслуживание клиентов — физических лиц осуществляется в:

дополнительном офисе 02, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 83, с 10.00 часов до 13.00 часов;

дополнительном офисе 05, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 19а, с 10.00 часов до 13.00 часов — осуществление валютообменных операций, операций по пополнению карточных счетов, погашение кредитов и предоставление услуг депозитария;

дополнительном офисе 16, расположенном по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 53, с 10.00 часов до 13.00 часов — осуществление валютообменных операций, операций по пополнению карточных счетов, погашению кредитов;

дополнительном офисе 19, расположенном по адресу: г. Находка, ул. Спортивная, 1, с 10.00 часов до 13.00 часов;

дополнительном офисе 28, расположенном по адресу: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 35а, с 10.00 часов до 13.00 часов.

Обслуживание клиентов — юридических лиц в офисах АО «Дальневосточный банк» 31 декабря 2022 года не осуществляется.

01 января 2023 года — 08 января 2023 года — выходные дни;

09 января 2023 года — обслуживание клиентов — физических и юридических лиц осуществляется в стандартном режиме.

Банкоматы и терминалы, сервис «Интернет-офис» и мобильные приложения «ДВ Банк» и «ДВБ Бизнес» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме. Более подробная информация — в разделе Офисы и банкоматы.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).