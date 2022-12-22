РУСАЛ подарил братчанам к Новому году светодинамический фонтан

Возле главной ёлки в братском сквере «Ангарские каскады» появилась новая достопримечательность. БрАЗ подарил городу к Новому году светодинамический фонтан, сообщает БСТ.

Мерцающий объект украсил главную зону отдыха горожан и добавил сказочного настроения.

– Очень красивый, вообще шик. Я здесь часто гуляю с внучкой и прихожу со своей семьёй и на Новый год, и в праздничные дни, – делится Светлана, жительница Братска. – Так что всё хорошо. И детям интересно находиться здесь.

РУСАЛ финансирует обустройство новогоднего городка на главной площади Братска с 2000 года по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Светодиодную ель компания подарила городу в 2015-м, затем появились яркие фигуры, арки, гирлянды. И фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой.

– Светодинамический фонтан – подарок от компании РУСАЛ жителям Братска к Новому году, – комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Я хочу, чтобы этот объект радовал горожан, и чтобы люди к нему бережно относились. Всем желаю всего хорошего!

– Фонтан просто преобразил площадь и очень украсил ту композицию, которую мы ежегодно создаём здесь, – говорит Юрий Рыхлов, начальник управления по Центральному району администрации Братска. – Мы благодарны за помощь, которую компания РУСАЛ оказывает нам всегда в подготовке новогодних мероприятий. Приглашаем всех отпраздновать Новый год на нашей красивой площади.

Отметим, что все расходы на обслуживание новогоднего городка и организационные работы металлурги традиционно также берут на себя.