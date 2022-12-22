«Хрустальный», «Почка» и другие сериалы KION станут доступны иркутянам в формате книг

Онлайн-кинотеатр KION от МТС совместно с книжным сервисом «Строки» объявляют о запуске нового проекта, в рамках которого оригинальные сериалы KION будут новеллизированы и переработаны в литературные произведения разных жанров. Главной особенностью новеллизаций хитов KION станет расширение вселенных сериалов: романы содержат дополнительные эпизоды и линии героев.

23 декабря в приложении «Строки» появится брендированная полка KION Books с новеллизациями оригинальных сериалов. Также в сервисе запустятся кросс-рекомендации, предлагающие фильмы и сериалы, которые могут заинтересовать читателя.

Книжные версии проектов KION будут интересны как поклонникам оригинальных сериалов, которые хотят лучше познакомиться с любимыми персонажами, так и читателям, которые не знакомы с первоисточниками и впервые окунутся во вселенные детективов «Коса» и «Хрустальный», драмеди «Почка» и «Клиника счастья», психологического триллера «Переговорщик».

Популярный в мире, но новый для России, тренд на переработку сериальных сценариев в литературные произведения будет реализован в кросс-платформенном проекте онлайн-кинотеатра KION и сервиса «Строки» от МТС. Новеллизация фильмов и сериалов, как правило, дает читателю больше информации о событиях, которые были описаны в первоисточнике и остались за кадром. Кроме того, в новеллизацию могут быть включены сцены, которые были вырезаны на этапе финального монтажа сериала. Например, режиссер Квентин Тарантино сам адаптировал в романную форму свой фильм «Однажды в Голливуде»; американская писательница Голден Кристи написала роман по фильму Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», в свою очередь поставленного по комиксам, а британский журналист Джеймс Сваллоу новеллизировал популярный фильм «Эффект бабочки».

Евгения Рыкалова, руководитель книжного сервиса «Строки» от МТС: «Экосистемная интеграция «Строк» и KION — одна из основный идей нашего контентного продукта, фактически так мы реализуем кросс-контентность и мультиформатность нашего книжного сервиса. Ведь у книг часто есть экранизации, а читателю хочется посмотреть на своих любимых героев. При этом наша рекомендация сейчас советует не только прямую экранизацию, но и фильмы или сериалы близкие по жанру, а также показывает фильмы, которые понравились пользователям, прочитавшим эту книгу».

Игорь Мишин, генеральный продюсер KION: «С развитием сериальной индустрии по всему миру визуальные форматы отчасти заменяют аудитории чтение книг. Появился такой жанр как аудиосериалы. Вместе с сервисом «Строки» от МТС мы решили переформатировать наши сериальные хиты в литературные произведения - тем более, что у «Косы», «Почки», «Хрустального» и других проектов уже есть складная литературная основа. В новеллизированных версиях сценарии Марии Шульгиной и Анны Тихоновой, Олега Маловичко, Татьяны Арцеуловой приобретут формы классических литературных жанров – например, детектива и романа воспитания. KION и «Строки» станут пионерами нового формата в цифровой среде - переработка сценариев российских авторов».

Нуарный детектив «Коса» Игоря Волошина с Линдой Лапиньш в главной роли в новеллизированной версии расширен большой личной линией героини из оригинального сценария Татьяны Арцеуловой, не вошедшей в экранизацию. Главы атмосферного романа «Коса» названы строчками из мировых рок-хитов, которые не только зададут настроение, но и предложат ключи к раскрытию детективных интриг.

В детективном романе «Хрустальный», по сценарию Олега Маловичко, новаторство в форме: рассказ ведется от лица сразу нескольких ключевых персонажей. Новый способ повествования покажет разные точки зрения на преступления, которые произошли в городке Хрустальный, и добавит субъективных эмоциональных переживаний.

В детективной драме Олега Маловичко «Переговорщик», который был написан специально для актера Кирилла Пирогова, читатель увидит то, что осталось за кадром: уникальный метод героя и его внутренние переживания.

В новеллизации «Почки», истории Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой о чиновнице Наташе Кустовой, узнавшей о своей смертельной болезни, читатель сможет увидеть больше юмора и эпизодов, не вошедших в финальную версию сериала. А в «Клинике счастья» Татьяны Арцеуловой, читатели не только поближе познакомятся с врачом Аленой Липницкой, героиней Дарьи Мороз, узнают больше о других персонажах истории, но и познакомятся с новыми героями, не вошедшими в экранизацию.