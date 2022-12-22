СберТройка и Институт воспитания запустили транспортные уроки для школьников

СберТройка и Институт воспитания разработали два видеоурока: «СберТройка — платёжная система» и «Профессии в транспорте».

Урок «СберТройка — платёжная система» показывает, как программное обеспечение на турникетах и валидаторах в городском транспорте позволяет оплачивать проезд разными способами: «Тройкой», банковской или льготной картой. Благодаря встроенному чипу на «Тройку» записываются билеты, а информация с карты передаётся в билетную систему, когда пассажир прикладывает карту к терминалу в автобусе или турникету метро.

Урок «Профессии в транспорте» объясняет, что в общественном транспорте задействованы сотни различных специалистов — и это не только водители автобусов, троллейбусов и трамваев и машинисты поездов метро. Появляются и новые специальности — например, архитекторы интеллектуальных систем управления, которые с помощью систем мониторинга обеспечивают слаженную и бесперебойную работу всех видов городского транспорта.

Классные часы с видеоуроками прошли во всех регионах России. В зависимости от возраста ребят материалы были подготовлены в трёх сценариях. Так, чтобы заинтересовать учеников младших классов, организаторы разработали оригами-макеты вагонов метро, автобусов, трамваев и троллейбусов, а для старшеклассников — детализированные макеты различных вагонов метро.

Интервью для видеоуроков дали два представителя СберТройки: генеральный директор компании Валерия Матюхина и старший руководитель проектов Эдуард Мурыков. В 2023 году проект продолжит развитие.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«СберТройка одна из первых в мире оцифровала общественный транспорт. Мы упростили и унифицировали клиентский опыт миллионов пассажиров, сделали оплату проезда моментальной и бесшовной. Но за внешней простотой и удобством для потребителя стоит огромный труд тысяч людей, которые обеспечивают бесперебойное функционирование всех систем — как платёжных, так и остальных. Об этом очень важно увлекательно и доступно рассказывать, что и делают наши совместные видеоуроки для школьников. И я уверен, что кому-то из ребят такие уроки помогут определиться с будущей профессией и связать свою судьбу с работой в транспортной сфере».

Валерия Матюхина, генеральный директор СберТройки:

«Система СберТройки активно развивается и внедряется в регионах России. Наше инновационное решение делает оплату в транспорте более технологичным и удобным. Мы хотим, чтобы самые юные пассажиры городского транспорта понимали, как устроена эта система и какую огромную работу ежедневно проделывают сотни специалистов, чтобы поездки стали комфортнее, а оплата безопасней. Перед нами стоят большие планы по развитию билетной системы в регионах. В перспективе мы собираемся сделать карту "Тройка" единым универсальным билетом для оплаты проезда по всей России. Возможно, сегодняшние школьники, узнав о работе нашей системы, захотят внести свой собственный вклад в её развитие в будущем».

Наталья Агре, директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»:

«В воспитании, наряду с формированием ценностей, важно дать ребёнку жизненные навыки и представления о современном мире. Вместе с нашим партнёром, СберТройкой, мы подготовили материалы, которые знакомят ребёнка с миром транспорта: логистикой, безопасностью, профессиями, культурой поведения и современными технологиями. В ближайшие годы Институт планирует масштабную работу с бизнесом, чтобы методические рекомендации и разработки института были использованы в работе с кадрами предприятий, с использованием инфраструктуры и корпоративных университетов».