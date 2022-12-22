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От новогоднего салюта отказался каждый третий регион РФ

Жесткий запрет на пиротехнику ввели только в приграничных с Украиной областях, пишут «Известия».

В Курской области в связи с сохранением «желтого» уровня террористической опасности запретили продажу и запуск пиротехники с 12 декабря 2022-го до 31 января 2023-го, сообщили «Известиям» в администрации региона. Подобное же решение приняли и власти Белгородской области. А в Брянской области в новогодние праздники граждане смогут использовать только пиротехнические изделия I класса опасности — хлопушки и бенгальские огни.

Еще более 20 субъектов отказались от организации официального новогоднего салюта, но при этом не вводили запреты на использование фейерверков для частных лиц, выяснили «Известия», изучив сообщения официальных органов власти субъектов. В частности, отказались от пиротехнической части празднований власти Костромской, Калужской, Астраханской, Орловской областей, Чукотки, Ростова-на-Дону и т.д.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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