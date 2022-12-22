Зумеры назвали желаемую зарплату

Более половины российских зумеров (57%) хотели бы получать не менее 50 тыс. рублей в месяц. При этом нынешний доход соответствует ожиданиям или превышает их только у половины респондентов. Ради успешной карьеры молодые люди готовы вкладывать в свое образование и получение полезных навыков собственные накопления и заемные средства. Таковы результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». Были опрошены более 1,5 тыс. человек по всей России.

Почти четверть россиян в возрасте от 18 до 24 лет (23%) хотели бы иметь доход в 50-100 тыс. рублей в месяц. Еще 18% мечтают получать 100-150 тыс. рублей в месяц. У каждого шестого (16%) финансовые амбиции еще выше: их устроила бы сумма в 150-200 тыс. рублей.

Более половины зумеров полагают, что они уже сейчас заслуживают желаемых зарплат. Около трети (30%) оценивают свои текущие навыки в 100-300 тыс. рублей в месяц, каждый четвертый (22%) – в 50-100 тыс. рублей в месяц. При этом нынешняя зарплата молодых людей близка к их идеалам лишь в половине случаев: 26% респондентов отмечают, что она полностью соответствует их текущим навыкам или немного их превосходит, а 25% самокритично полагают, что им платят гораздо больше, чем они реально стоят. У остальных доход сейчас незначительно (24%) или значительно (25%) ниже их желаний.

По мнению молодых людей, для удовлетворения финансовых амбиций необходимо сделать хорошую карьеру. Самыми перспективными с этой точки зрения они считают профессии IT-специалиста (25%), маркетолога (17%), предпринимателя (14%) и менеджера банка (11%). Популярные у старшего поколения профессии юристов и экономистов успешными с точки зрения карьерного и зарплатного роста считают лишь по 1,5% респондентов в возрасте 18-24 лет, учителей – 2,5%, врачей – 3,5%.

Ценность высшего образования для молодых россиян не так велика, как для старших поколений. Свыше трети (38%) зумеров считают, что для построения успешной карьеры оно не является приоритетным. Более того, среди респондентов в возрасте от 18 до 24 года доля получающих или уже имеющих высшее образование составила 45%. Вместе с тем, более половины опрошенных в этой возрастной категории считают высшее образование необходимым.

Возможно, такое отношение к высшему образованию связано с тем, что перспективную профессию зумерам не всегда удается выбрать сразу. Более половины респондентов (53%) говорят, что не хотели бы всю жизнь проработать по одной специальности. При этом, несмотря на юный возраст и относительно небольшой опыт, 24% уже успели разочароваться в выбранной специальности.

Поскольку смена профессии предполагает получение дополнительных навыков, часть зумеров уже получают (24%) или планируют через год-два получить (18%) второе высшее или дополнительное образование. Подобные планы в горизонте трех и более лет имеют еще около трети (32%) молодых людей. Расходы на получение второго высшего или дополнительного образования большинство респондентов оценивают в суммы свыше 100 тыс. руб. (34% – в 100-300 тыс. рублей, 15% – в 300-500 тыс. рублей, 5% – в 500 тыс. – 1 млн рублей, 2% – свыше 1 млн рублей).

«Треть молодых россиян (35%) планируют оплачивать дополнительное образование за счет сбережений, около половины – с помощью кредитов (25%) или поддержки семьи (22%). Не все могут найти нужную сумму, поэтому высока доля заемных средств. Но если ежегодно сберегать, формируя капитал на образование для себя и своих детей, можно обойтись и без кредитов. «Росгосстрах Жизнь» создала для этого удобные продукты. Они просты и понятны, обеспечивают доходность на уровне банковского депозита, позволяют получить дополнительный доход в виде налогового вычета, а также обладают надежной финансовой защитой. С помощью этих продуктов можно без рисков сформировать необходимый капитал, в том числе, для оплаты образования. Минимальный годовой взнос – от 50 000 рублей. Благодаря оплате взносов в рассрочку, не нужно вносить крупную сумму сразу, а можно двигаться к своей цели поступательно», – говорит руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.