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Названы самые дешевые квартиры для аренды в Москве

Их стоимость не превышает 30 тыс. рублей в месяц.

В декабре прошлого года самое экономичное предложение найма в старой Москве было на 20% дороже, чем сейчас, сообщили «Известиям» в управлении аренды квартир «Инком-Недвижимость».

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По данным аналитиков, за 25 тыс. рублей в месяц сдается однушка общей площадью 36 кв. м с кухней 8 кв. м. Объект расположен на восьмом этаже 12-этажного панельного дома в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выхино» (район Вешняки, ВАО). Это квартира с кухонным гарнитуром, бытовой техникой и другой мебелью.

Второе место занимает жилплощадь со ставкой найма 26 тыс. рублей: это 1-комнатная студия метражом 13 квадратов, она находится на первом этаже панельной 12-этажки на Солнцевском проспекте в 8 минутах ходьбы от станции метро «Солнцево» (район Солнцево, ЗАО).

Третье место у однушки по цене 27 тыс. рублей в месяц. Квартира расположена в 15 минутах ходьбы от станции метро «Кантемировская», на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Бехтерева (район Царицыно, ЮАО). Общая площадь объекта — 35 кв. м, кухни — 7 кв. м.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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