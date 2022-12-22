СберСтрахование развивает партнерство с Эвотором

СберСтрахование застраховала 3 тыс. онлайн-касс «Эвотор» в 2022 году. Их владельцам не страшны падения, потопы, пожары, поломки и вандализм: все эти риски покрывает страховой договор.

Полис можно оформить на устройство Эвотора любой модели, в том числе и новейшую — Power. Страховая компания возместит расходы на «горячую замену», компенсирует стоимость не только самого смарт-терминала, но и фискального накопителя в пределах страховой суммы или ремонт устройства.

Причины страховых случаев могут быть самыми неожиданными. Так одна из онлайн-касс вышла из строя, когда покупатель случайно пролил на него молоко. Диагностика показала, что повреждён планшетный модуль. Другого клиента затопило из чердачных помещений, в результате чего пострадала онлайн-касса. Третий случай произошёл при разгрузке товара: посетитель по неосторожности задел устройство, экран которого разбился при падении. СберСтрахование компенсировала затраты на ремонт по всем страховым событиям.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Смарт-терминалы Эвотор — одни из самых популярных онлайн-касс в России. Их можно увидеть повсюду — в торговых точках любого профиля по всей стране, особенно у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. СберСтрахование поддерживает малый бизнес: мы берём на себя все страховые риски, чтобы снять эти заботы с предпринимателя и помочь ему сконцентрироваться на развитии своего дела. Страховой полис компенсирует диагностику терминала, его ремонт и замену. Это придаёт уверенности в будущем и защищает от непредвиденных расходов».

Александр Мышкин, директор по продажам ИТ-компании «Эвотор»:

«Гарантия Эвотора как производителя на новый смарт-терминал распространяется на первый год использования. Но если бизнес связан с рисками - есть риск уронить, залить кассу, или повредить из-за нестабильного напряжения на точке ― то предпринимателям выгодно дополнительно защитить себя страховкой. В послегарантийный период использования страховой полис также покрывает риск поломки и технических неисправностей».