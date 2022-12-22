Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитных карт со снятием наличных в декабре 2022 года, который подготовил портал Выберу.ру. Первое место в рейтинге заняла кредитная карта Банка Уралсиб «120 дней на максимум» с льготным периодом 120 дней.

В ходе исследования аналитики сервиса сравнили ключевые параметры карточных продуктов: возможность бесплатного снятия наличных, лимит кредитования и лимит на снятие наличных, длительность льготного периода кредитования, процентные ставки, годовая стоимость обслуживания карты. Также учитывались размер выплат кешбэка в процентах, возможность оформления онлайн, надежность и значимость банка на рынке, и другие параметры. В рейтинг вошли продукты крупнейших банков России из Топ-100 по объемам розничного кредитования (на 01.02.2022).

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».