Иркутские энергетики получили современный щит управления с новейшим оборудованием

Он позволит оперативно предупреждать аварийные ситуации и автоматически их локализовывать.

Длинные новогодние праздники – самая ответственная пора для энергетиков. В этот период увеличивается количество персонала, создается запас техники и оборудования, чтобы в домах тысяч потребителей всегда были свет и тепло. В этом году в преддверии праздников диспетчерская служба филиала «Южные электрические сети» получила в распоряжение современный щит управления с новейшим оборудованием. Здесь круглосуточно управляют электроснабжением всего Иркутска, части Иркутского и Шелеховского районов. Диспетчеры руководят переключениями и ликвидацией аварий.

Алексей Прошутинский, директор филиала «Южные электрические сети» ИЭСК:

– Это первое масштабное обновление щита. Его основные преимущества - информативность, визуализация, оперативность и видение всей сети, которую обслуживает филиал. Мы идем к тому, чтобы сделать процессы по ликвидации аварийных событий и переключениям автоматическими. Новое оборудование решает эту задачу, что положительно скажется на электроснабжении наших потребителей. Особенно важно, что ввести комплекс удалось до новогодних праздников, когда надежное электроснабжение просто необходимо.

Специалисты, опираясь на системы телеуправления, телемеханики и телеизмерений, могут удаленно управлять работой подстанций и предотвращать аварии. Ранее для этого нужно было направлять на место бригаду, что требовало значительно большего времени. Теперь же время реагирования сокращено до нескольких минут.

Дмитрий Добровольский, диспетчер филиала с 6-летним стажем:

-- Раньше на рабочем месте был старый мозаичный щит, при любых изменениях схемы приходилось вручную менять положение коммутационных аппаратов, сейчас все автоматизировано. Я вижу появление ненормального режима оборудования: перегрузы, замыкания, перегрев, низкий или высокий уровень масла. Сейчас я могу в режиме онлайн зайти на подстанцию и проконтролировать нагрузки и уровни напряжения, а также устранить недочеты.

Программное обеспечение щита позволит в будущем локализовывать и предупреждать аварийные события. В ближайших планах филиала – синхронизация щитов управления в районах электрических сетей с центральным пунктом.