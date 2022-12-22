Депутат Думы Иркутска Александр Панько принял участие в СВО

Депутат Думы Иркутска по избирательному округу №35 Александр Панько принял участие в боевых действиях на Донецком и Запорожском направлении в составе частной военной компании. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

– Мой младший брат Алексей уже был в двух военных командировках на Донбассе. В этот раз мы решили поехать вместе. Проходил службу на Донецком и Запорожском направлении, на переднем крае нашей обороны, где войска ведут боевые действия, – рассказал депутат.

Перед отъездом Александр Панько два месяца проходил специальную подготовку в Иркутске по тактической медицине, тактике ведения боя.

– Сейчас я выполнил условия договора и нахожусь, так скажем, в рабочем отпуске, но планирую вернуться в зону СВО, – говорит Панько.