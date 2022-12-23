«Азия Мьюзик» получит более 7 млн рублей на цифровизацию производства от Фонда развития промышленности

Программное обеспечение для проектирования и моделирования своей продукции, а также систему управления предприятием и систему безопасности сможет приобрести и установить компания «Азия Мьюзик» благодаря поддержке государства. Заявку на льготное финансирование предприятия одобрил Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области. Он готов выделить заём более чем на 7 миллионов рублей, чтобы иркутский производитель концертного и театрального оборудования внедрил на производстве современные цифровые технологии.

«Это будет первый заём по нашей региональной программе цифровизации производства, которая не так давно вступила в действие. Помощь во внедрении современных технологий, в том числе, цифровых — приоритет для ФРП и для всех профильных министерств области. Наша задача — обеспечить фундамент для мощного шага в развитии индустриальных предприятий, который станет залогом их успешной работы и конкурентоспособности в следующие несколько десятилетий», — подчёркивает глава Наблюдательного совета регионального Фонда развития промышленности, первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

На заёмные средства компания планирует приобрести права на использование программы «Платформа nanoCAD» для проектирования и моделирования своей продукции, внедрить ИТ-платформу «1С: ERP Управление предприятием» для комплексной автоматизации бизнес-процессов и развернуть систему безопасности на базе аппаратно-программного комплекса интегрированной системы охраны «Орион» (ИСО «Орион») и программного обеспечения Xeoma Standard. Последнее оснащено модулями, основанными на искусственном интеллекте, которые позволяют собирать данные из архива, группировать и выдавать аналитику по заданным пользователем параметрам. Общая стоимость реализации указанных мероприятий — 14,9 миллиона рублей, из них областной Фонд развития промышленности готов предоставить 7,4 миллиона.

Как рассказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, региональная программа содействия цифровизации производства от ФРП подразумевает, что заёмщик должен приобретать ПО, созданное российскими разработчиками. Прочие условия программы: процентная ставка — 2%, срок пользования займом — 5 лет.

«Азия Мьюзик», если так можно выразиться, наш «постоянный заёмщик». В конце прошлого года предприятие получило заём на приобретение промышленного оборудования для увеличения объёмов производства пианино. В конце этого года решило, что пора заняться цифровизацией. Условия наших займов — сроки и процентные ставки — максимально комфортные для предприятий, и многим платёжная нагрузка позволяет пользоваться несколькими программами одновременно», — объясняет директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.