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Власти РФ выделили Иркутской области 64,6 млн рублей на технику для защиты лесов от пожаров

Иркутская область получила из федерального бюджета 64,6 млн рублей на технику для защиты лесов от пожаров на 2023 год, сообщает 22 декабря пресс-служба регионального правительства.

На эти деньги планируется приобрести 26 единиц техники – вездеходы повышенной проходимости, грузопассажирские полноприводные автомобили для транспортировки лесных пожарных и их снаряжения, а также вахтовые автобусы, мотовездеходы и транспортные прицепы.

«В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Уже определены поставщики девяти единиц техники, государственные контракты заключены. Благодаря оперативно начатой подготовке к пожароопасному сезону, вся техника будет поставлена в регион до 1 марта 2023 года. Это на два месяца раньше, чем в 2022 году. Сразу после поступления она будет направляться на боевое дежурство на лесопожарные станции региона», – рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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