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Центры занятости в Иркутской области планируют комплексно модернизировать

Подготовку регионального проекта по модернизации центров занятости населения начали в Иркутской области, сообщило 22 декабря региональное правительство.

В проект войдут мероприятия по повышению качества и доступности оказания госуслуг, улучшению оснащенности службы под брендом «Работа в России», а также клиентоцентричные модели работы. В 2023 году регион планирует защитить проект на федеральной межведомственной рабочей группе.

«Скорость подбора персонала, качество услуг в обновленных центрах занятости – существенно выше. Например, если обычный центр занятости за год помогает найти работу 3,7 тыс. граждан, то центр, прошедший модернизацию и работающий в аналогичных условиях, – 7 тыс. человек», – отметила Елена Мухтиярова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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