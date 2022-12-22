Ежедневные авиарейсы стоимостью 1 тыс. рублей запустят из Улан-Удэ до Ольхона

Самолеты будут летать ежедневно из города Улан-Удэ в Республике Бурятия до острова Ольхон в Иркутской области, стоимость билета – 1035 рублей, сообщил генеральный директор Международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«С 3 января 2023 открыта продажа билетов Улан-Удэ – Ольхон. Ежедневно! Стоимость билета – 1035 рублей! Не был на Ольхоне – не был на Байкале. Самый большой остров Байкала ждет Вас!» – сообщил Гармаев. Низкая цена на перелет установлена, поскольку рейсы субсидируются из госбюджета.

Добраться до Хужира на самолетах авиакомпании «СиЛА» можно будет за 40 минут, вылет – в 09:00 по местному времени.