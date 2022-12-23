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Доллар пробил отметку 70. Что это значит

Рубль в начале торговой сессии в четверг продолжил падение. Пара USD/RUB вернулась на максимумы с апреля, преодолев уровень 70, курс EUR/RUB выше 76. Однако к вечеру на Мосбирже наметилось обратное движение – рубль стал быстро восстанавливаться, вернувшись к отметке 68,95 руб. 68,95 (-2,88%). Торговые объемы в последние дни примерно на 40% больше, чем в начале месяца.

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Волатильность на валютном рынке аналитики связывают со снижением поступлений от экспорта, главным образом нефти, отгрузка которой, по некоторым данным, значительно сократилась. Отметим, что официальной статистики поставок нет, а косвенные данные неполные. Тем не менее острой ситуации на валютном рынке не наблюдается, можно констатировать умеренное давление на рубль.

– Ситуация во многом будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса и действий государства. Интервенции или иные меры, которые привели бы к укреплению рубля, на сегодня маловероятны, – Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global. – Сохраняем прогноз снижения пары USD/RUB в диапазон 60–65. На это, возможно, потребуется больше времени, не исключено, что заметное увеличение продаж экспортеров произойдет в начале нового года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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