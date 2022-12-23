Зарплата в 2022 году выросла у 22% иркутян

Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, происходили ли в 2022 году сокращения персонала, и как в Иркутской области изменились заработные платы.

Изменение зарплаты

Опрос Службы исследований hh.ru, проведённый в декабре, показал, что в 2022 году заработная плата выросла у 22% иркутян (в целом по стране об этом сообщили 15% респондентов). О росте зарплат сообщили 26% представителей сферы «Добыча сырья», 25% специалистов по закупкам, 22% производственных специалистов, 21% ИТ-специалистов и 20% банковских служащих – в этих сферах оказалось больше всего респондентов, которым стали платить больше. Наоборот, реже всего о повышении зарплаты говорили работники из «Автобизнеса» (4%) и «Высшего менеджмента» (7%).

Еще 20% опрошенных рассказали о падении доходов (в целом по РФ таких 22%). В профессиональном разрезе на уменьшение заработной платы чаще всего сетуют в сферах «Автомобильный бизнес» (35%), «Консультирование» и «Продажи» (по 31%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%).

У 39% опрошенных заработная плата в 2022 году осталась без изменений, остальные затруднились дать однозначную оценку, либо столкнулись с сокращением.

Сокращения сотрудников

На вопрос о том, происходили ли в их компании сокращения сотрудников 2022 году, больше половины респондентов из Иркутской области (65%) ответили отрицательно (в целом по стране этот показатель на уровне 50%). О сохранении штата компании рассказали 65% представителей профессиональной сферы «Закупки», 63% юристов, 61% медиков и фармацевтов, 60% работников науки и образования, а также 54% госслужащих.

Еще 18% жителей Приангарья сообщили, что у них на работе были выборочные сокращения (чаще всего такой ответ давали в сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента – по 34%). А 17% считают, что в 2022 году в их компании сократили многих работников (чаще всего такая позиция встречается среди маркетологов и административного персонала – по 24%). Остальные затруднились ответить.