«Байкал-Энергия» против сборной России: уникальный ретро-матч пройдёт в Иркутске на стадионе «Труд» 25 декабря

Ретро-форма, атмосфера 80-х, полевая кухня и «открытый лёд» создадут особую атмосферу праздника для горожан. Вход на стадион бесплатный.

Российский энергохолдинг Эн+ организует в Иркутске ретро-матч на открытом стадионе «Труд», где сборная России сыграет в форме сборной СССР против «Байкал-Энергии» в форме «Локомотива» 1980-х годов. Игра начнется 25 декабря в 13:00.

Особую атмосферу создаст «открытый лед». Болельщики команды «Байкал-Энергии», которая два года назад переехала в крытый ледовый дворец «Байкал» и проводит там домашние игры чемпионата России, соскучились по встречам на «Труде». На стадионе будет воссоздана атмосфера 1980-х годов – выставка ретро-автомобилей, фотозона, буфет, полевая кухня. Особую атмосферу мероприятия создаст знаменитый ведущий Александр Русаков.

Главной особенностью матча станет экипировка хоккеистов «Байкал-Энергии» и национальной сборной России по хоккею с мячом. Уже разработана и отшита ретро-форма, соответствующая оригиналу Сборной СССР и «Локомотива» 1980-х годов. Ограниченный тираж формы будет также доступен в официальных точках продаж «Байкал-Энергии».

Но главным элементом мероприятия станет зрелищная игра «Байкал-Энергии», перевоплощённой в «Локомотив», с лучшими хоккеистами страны в составе «Сборной СССР». Вход на «исторический матч» для зрителей будет свободный.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+:

– «Новогодние игры «Энергия», проведение которых стало возможно благодаря совместной работе с Федерацией хоккея с мячом России, в первую очередь направлены на популяризацию спорта. Ретро-матчем мы постарались вызвать максимально возможный интерес болельщиков, для которых хоккей с мячом – это спорт с иркутской историей. Ждем иркутян и гостей города 25 декабря!

Это уже второй ретро-матч по хоккею с мячом, который организовывает компания Эн+. 7 февраля 2020 года на стадионе «Труд» в рамках регулярного чемпионата суперлиги «Байкал-Энергия», перевоплощённая в «Сибскану», встречалась с архангельским «Водником». Игра собрала более 7 тысяч зрителей и завершилась ничьей.

Компания Эн+ на протяжение 18 лет является генеральным спонсором хоккейного клуба «Байкал-Энергия» и последовательно занимается популяризацией спорта и здорового образа жизни. Кроме того, холдинг уделяет особое внимание развитию детского хоккея. Инициатором поддержки хоккея с мячом в регионе стал основатель компании Олег Дерипаска. Кроме того, холдинг помогает «Байкал-Энергии» построить полноценную систему подготовки спортивного резерва для профессиональной команды. Усиление начальной подготовки хоккейной школы клуба — один из ключевых этапов работы по укреплению базы иркутского хоккея. Сейчас на базе «Центра развития спорта» Иркутска формируется пять детских команд в возрастной группе 12-17 лет, ребята тренируются на стадионах «Авиатор» и «Локомотив». Уделяют внимание и начальной подготовке: на девяти дворовых кортах под эгидой клуба проходят занятия для детей 4-16 лет.