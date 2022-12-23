Водителей с судимостью и штрафами не допустят к работе в такси

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. Он определяет требования к водителям, службам заказа (агрегаторам) и автомобилям такси. Об этом сообщают «Известия».

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2023 года. С этой даты машина такси должна иметь на кузове «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке», и фонарь оранжевого цвета на крыше.

Изначально предполагалось, что в качестве такси могут использоваться только автомобили российского производства. Однако к третьему чтению от этого предложения решили отказаться.