Половина россиян отложила покупку техники

Причины – резкий рост цен на фоне обрыва логистических цепочек, падение доходов населения и уход иностранных брендов с рынка. Об сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф Кредит Брокера».

В 2022 году россияне массово откладывали приобретение электроники и бытовой техники. В моменте более половины участников исследования, а именно 54%, отказались от такой покупки, следует из опроса «Тинькофф Кредит Брокера», предоставляющего бизнесу услуги рассрочки и POS-кредитования клиентов.

В опросе приняли участие свыше тысячи человек во всех регионах страны. Еще треть респондентов приобрели только часть из намеченных товаров, и только 13% реализовали свои планы в полном объеме.

Одна из основных причин пересмотра планов – рост цен. Так сообщили 53% респондентов. Еще 30% ответивших поменяли первоначальные планы, так как использовали деньги на иные цели. Среди других причин участники назвали сокращение ассортимента товаров (15%) и уход некоторых брендов с российского рынка (13%).