Ноутбуки Lenovo снова появились в России

Компьютеры Asus, HP, Lenovo начали поставлять по параллельному импорту, сообщают «Известия».

Ассортимент лэптопов ранее выбывших с отечественного рынка брендов растет, их параллельный импорт налажен, подтвердил сотрудник одного из ритейлеров. Некоторые сложности есть только с поставками HP, добавил менеджер одного из онлайн-ритейлеров.

Продажи ноутбуков возобновились в фирменном интернет-магазине Lenovo, убедились «Известия», – лэптопы исчезли из него весной этого года. Стали доступны портативные компьютеры и в онлайн-магазине GalaxyStore, реализующем продукцию Samsung, притом, что до 24 февраля компания официально не поставляла их в Россию. В управляющей этими магазинами Inventive Retail Group отказались от комментариев.

«Известия» направили запросы в Asus и Samsung. В Lenovo рекомендовали адресовать вопросы российским ритейлерам и дистрибьюторам. В пресс-службе HP сослались на заявление компании, выпущенное в августе. Тогда там отметили, что в конце февраля были прекращены отгрузки в РФ, а в мае производитель начал свертывать торговые операции – к концу лета эти мероприятия были завершены.