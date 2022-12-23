Чаще всего в 2022 году угоняли автомобили марок Hyundai, Kia и Lada

Hyundai Santa Fe становится самым угоняемым второй год подряд, сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Наиболее угоняемыми автомобилями в 2022 году стали Hyundai, Kia и Lada. На первом месте среди конкретных моделей, как и в 2021 году, – Hyundai Santa Fe, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. При этом общая статистика угонов застрахованных автомобилей снизилась, отметил он. По данным ВСС, за 10 месяцев 2022 года таких случаев зафиксировано 746, в то время как за весь 2021-й – более 1,5 тыс.

Сергей Ефремов объяснил, что основной причиной этого является закрытие границ в связи с санкциями со стороны Европы – угнанные машины стало невозможно переправлять в другие страны, где их легче сбывать.

К статистике ВСС стоит относиться с небольшим скепсисом, считает член Общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Дело в том, что страховые компании считают количество выплат по каско, а значит, такая ситуация может говорить и о падении продаж самих полисов.