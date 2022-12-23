Названы самые необычные профессии в Иркутской области

Аналитики крупнейшего в России онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в Иркутской области.

Иркутский фитнес-клуб срочно ищет специалиста на вакансию вечернего полотенщика, предлагаемая зарплата - от 15 000 до 21 000 рублей на руки. Задачи специалиста - доставлять полотенца внутри клуба, а также менять бутыли на диспенсерах для воды. Важные для работодателя качества кандидата: ответственность и желание трудиться.

Соискатели с образованием химика или агрохимика-почвоведа, имеющие опыт работы по опыт работы по исследованиям в своей области, могут претендовать на вакансию токсиколога (зарплата - от 40 000 рублей на руки). Необычному специалисту предстоит занимать выполнением исследований по определению содержания металлов в почве, грунте, донных отложения и воде, а также в отходах, удобрениях и продукции растениеводства.

В список необычных вакансий декабря попали также предложения для упаковщика подарков, рамщика, андеррайтера, вальщика леса – кстати, этому специалисту предлагают самую высокую зарплату среди перечисленных, от 120 000 до 160 000 рублей на руки.