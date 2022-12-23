Каждый седьмой иркутянин положить годовую премию в копилку

Положить в копилку, потратить на семью и новогодние подарки – самые распространенные варианты использования тринадцатой зарплаты в этом году. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, ожидающих получения бонуса по итогам работы за год.

Каждый седьмой из них (14%) в этом году намерен отложить тринадцатую зарплату. Еще 13% потратят премию на семью, 12% – на подарки. Каждый десятый (10%) планирует раздать долги и закрыть кредиты, каждый одиннадцатый (9%) отправится в путешествие. Купить на годовой бонус что-нибудь для себя собираются 7% иркутянин, израсходовать его на текущие нужды – 6%. По 4% опрошенных потратят тринадцатую зарплату на ремонт и на образование, 3% – на вкусности к новогоднему столу, по 2% – на лечение и покупку бытовой техники, а 1% – на гаджеты.

Еще у 7% на годовую премию другие планы: в их числе благотворительность, покупка машины, спортинвентаря, оплата хобби и проч.Тех, кто собирается отложить годовой бонус, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще планируют потратить премию на выплату кредитов, ремонт и вкусную еду. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин.