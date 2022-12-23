Интерес россиян к переезду в ОАЭ в 2022 году рекордно вырос

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса россиян к темам, связанным с переездом в ОАЭ и получения официального статуса в этой стране. В нынешнем году число запросов выросло более чем в 2,5 раза.

По итогам ноября 2022 года российский интерес к темам переезда и получения официального статуса в Объединённых Арабских Эмиратах снизился на 28,4% относительно октября. Это снижение числа запросов стало первым начиная с лета текущего года.

Несмотря на это снижение, в ноябре 2022 года интерес россиян к теме переезда в ОАЭ оказался более чем в 3,5 раза выше (+259,43%), чем в ноябре 2021 года и более чем в 2,5 раза выше (+173,61%), чем в ноябре 2020 года. При этом рост числа запросов в ноябре 2022 года относительно ноября 2019 года и вовсе превысил 5 раз (+442,13%).

В целом, за 11 месяцев 2022 года, с января по ноябрь, интерес россиян к возможности переезда в Объединённые Арабские Эмираты и получения там официального статуса вырос 181,94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 283,84% относительно одиннадцати месяцев 2020 года.

Пик спроса на переезд в ОАЭ в 2022 году пришёлся на октябрь, когда число запросов превысило среднемесячное значение для этого года на 46,34% и на 312,61% аналогичный результат за 2021 год.

Эксперты компании Skolkovo Realty отмечают, что число запросов со стороны россиян на темы, связанные с релокацией в ОАЭ и получением там официального статуса, за 11 месяцев этого года на 160,98% превысило число обращений за весь 2021 года и на 230,02% превысило результат всего 2020 года. Кроме того, за 11 месяцев 2022 года количество запросов на темы, связанные с переездом в ОАЭ, оказалось на 45,73% выше совокупного результата за 2 предыдущих года.