ТОП-10 событий Эн+ в Иркутской области в 2022 году

Российский энергохолдинг Эн+ назвал наиболее значимые итоги календарного года в Иркутской области. Компания, основателем которой является Олег Дерипаска, традиционно подвела главные итоги 2022 года по нескольким направлениям. Это важные производственные вопросы, социальные и культурные мероприятия, масштабные экологические программы и образовательные проекты.

Производство

1. Экологический проект в Братске: закрытие Галачинской котельной, строительство новых подстанций и перевод отопления центра города на ТЭЦ-6

Масштабные работы по переводу мощностей были проведены в сжатые сроки за счет своих средств. Кроме того, на Братской ТЭЦ установлен 27-метровый многотонный фильтр, который будет улавливать 99% золы - частицы золы будут осядать на электродах под действием электрического заряда.

2. Техническое перевооружение ГЭС Ангаро-Енисейского каскада по программе «Новая энергия»

На гидроэлектростанции в Иркутске заменили и запустили в эксплуатацию третий гидроагрегат -его мощность увеличилась с 82,8 до 107,5 мегаватта. А на Братской ГЭС было заменено рабочее колесо на гидроагрегате №4. Вес конструкции составляет 73 тонны, что сопоставимо с весом трех БЕЛАЗов. 30 декабря планируется запуск обновленного гидроагрегата. Замена оборудования проведена в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций Эн+ «Новая энергия». Основная цель проекта — повышение надежности оборудования для безопасной эксплуатации станции.

Инфраструктурные проекты

3. Развитие сети электрозаправок в Иркутской области

За 2022 год силами Эн+ в регионе было открыто 10 ЭЗС, общее их число в регионе достигло 18. Компания продолжает курс на развитие проектов по защите окружающей среды, постоянно открывая новые заправочные станции для электромобилей. Теперь пункты ЭЗС расположены на всех дорогах на Байкал, что позволит иркутянам без проблем добраться на экологичном электротранспорте до популярного места отдыха жителей столицы Приангарья.

4. Ремонт кровли машинного зала Иркутской ГЭС

Ремонтные работы по обновлению кровли машинного зала Иркутской ГЭС проводился впервые в истории. Уникальность проекта заключалась в том, что дорога по плотине фактически проходит по крыше машзала, и для ремонта было необходимо ограничить движение автотранспорта. Для комфортного передвижения иркутян, энергетики не стали полностью перекрывать движение по плотине, завершив ремонт в максимально сжатые сроки. По словам работников ИГЭС, теперь проблема с возможным протеканием свода машинного зала решена на несколько десятков лет.

Социальные и экологические проекты

5. Активная работа с ассоциацией «Байкал без пластика»

Эн+ стала одним из главных инициаторов создания ассоциации. Было проведено уже несколько заседаний, к организации активно присоединяются новые члены. Ассоциация выступает за разработку мер по выводу из оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, распространение экологической культуры среди населения и туристов. В ассоциацию входят как общественники и ученые, так и представители крупного бизнеса, которые заинтересованы в сохранении экосистемы Байкала.

6. Расширение экологических проектов Эн+

Компания постоянно расширяет взаимодействие с ассоциацией «Большая Байкальская тропа». В 2022 году активистами был выполнен большой объем работ: проведено четыре волонтерских проекта в Иркутской области и впервые в Республике Бурятия, построены сотни метров новых экотроп, установлены навигационные указатели, скамейки, пикниковые зоны и многое другое. Продолжился и волонтерский проект «360» ― это часть комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс». Ее главная цель ― защита озера Байкал и заповедных территорий страны от неблагоприятных экологических воздействий. Проекта стартовал в 2011 году, когда 100 корпоративных волонтеров холдинга вышли на берег Байкала и очистили его от мусора. За 12 лет существования проекта к движению присоединились тысячи людей, сотни организаций, десятки муниципалитетов. В целом эковолонтерами акции 360 за все время ее проведения стали более 151 тыс. человек. С их помощью было убрано более 4,5 тыс. тонн мусора в различных регионах России.

Образовательные программы

7. Открытие первого в Иркутской области центра развития компетенций «Мультилаб»

Эн+ открыла первый центр развития компетенций для школьников «Мультилаб» в Иркутске. Осваивать робототехнику, электронику, 3D-моделирование и программирование смогут на базе школы №64 не только ее ученики, но и все желающие. Ребята могут со школьной получать востребованные на производствах навыки и знания, что существенно облегчит их будущее трудоустройство. В целом компания Эн+ заинтересована в развитии работы с молодежью, привлекает перспективных студентов для работы в структурах холдинга. Помимо Иркутска мультилабы открылись в Дивногорске и Красноярске. Компания инвестировала в проект строительства трех лабораторий 41 млн рублей.

8. Программа «Лаборатория энергетики» компании Эн+ получила федеральный грант по проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства»

Это позволило увеличить общий призовой фонд программы до 1,3 млн рублей и приобрести новую аппаратуру для лабораторий. В 2022 году в «Лаборатории энергетики» участвовали студенты 12 учебных заведений из девяти городов России. Они сформировали 48 команд и работали над реальными профессиональными кейсами. Победителями стали студенты из Братского госуниверситета, которые работали над кейсом «Современные методы проворота тяжеловесных роторов турбоагрегатов».

Культурная жизнь

9. Фестиваль культуры «Энергия»

Масштабный культурный проект был приурочен к 20-летию холдинга Эн+. За три дня на фестивале побывали несколько тысяч человек. Программа мероприятия включала в себя кинопремьеры, спектакль, презентации книжных новинок, творческие встречи, выставки. Гостями фестиваля стали прозаик и литературовед, автор романа "Лавр" Евгений Водолазкин, основатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Александр Цыпкин, актриса Юлия Меньшова, известный своими новеллами Денис Драгунский, театральный режиссер и актер Константин Богомолов и многие другие.

Компания Эн+ выступила также партнером фестиваля Baikal Dance Festival. Свое искусство показали выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа разных поколений, артисты балета, работающие в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Они станцевали на открытом воздухе практически на волнах Байкала. В рамках программы организаторы и участники обратились к экологическим проблемам Байкала.

Развитие городов

10. Эн+ продолжает планомерную работу по развитию Иркутска

Так, уже завершен первый этап реконструкции Сквера Гидростроителей. Он включал в себя организацию пешеходных дорожек, малых архитектурных форм и общественного пространства. На втором этапе, который начнется в 2023 году, планируется установка символизирующего каскад ГЭС на Ангаре фонтана. Без сомнения, реконструированный парк станет одной из точек притяжения для иркутян и одним из любимых мест для прогулок горожан.

Продолжается и возрождение в Иркутске объекта культурного наследия – бань Курбатова и Русанова. Комплекс зданий, площадью почти 10 тысяч кв. метров, воссоздается на Цесовской набережной, где ранее располагалось известное нескольким поколениям иркутян общественное заведение. В настоящее время полностью завершены бетонные и гидроизоляционные работы, кирпичная кладка фасадов, внутренних стен и перегородок. Черновая отделка и кровля готовы на 90%. Продолжается ведение чистовой отделки и благоустройство прилегающей территории. Сейчас специалисты готовятся к монтажу витражей, установке дверей, электрооборудования, а также технологического оборудования бассейна и лифтов. Ежедневно на строительной площадке задействуется порядка 170 работников из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Москвы и Краснодара.