S7 Airlines запустила новогодний проект «Свяжите с нами мечты»

В нем россияне смогут поделиться теплыми мыслями о любимых городах. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Сделать это можно на специальной странице проекта с 23 декабря по 16 января: все добрые слова, которые напишут пользователи, будут «связаны» в один большой виртуальный плед. Согревать он будет как настоящий, ведь каждый ответ авиакомпания превратит в пожертвование для подопечных благотворительной организации «Ночлежка», которая помогает людям без дома возвращаться к обычной жизни. Все средства пойдут на оплату электроэнергии и теплоснабжения в реабилитационных приютах в Москве и Санкт-Петербурге.

Среди участников проекта S7 Airlines разыграет подарки – 20 фирменных пледов и 50 мильных сертификатов, которые можно будет потратить на перелеты или благотворительность.

В уходящем 2022 году пассажиры S7 Airlines не раз поддерживали тех, кому это по-настоящему необходимо. Летом авиакомпания рассказала путешественникам о фондах, которые нуждаются в помощи. Один из способов помочь – пожертвовать мили S7 Priority через раздел Благотворительность в личном кабинете. Авиакомпания подключила к этой программе четыре новых фонда в 2022 году. С начала года 2880 пассажиров перевели в благотворительные организации почти десять миллионов миль, с помощью которых подопечные фондов смогли отправиться на лечение, встретиться с близкими и получить помощь волонтеров.