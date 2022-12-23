Уникальный парк ледовых скульптур откроют 13 февраля на Байкале

В этот раз известные мастера будут создавать свои произведения на Ольхоне не из готовых кубов льда, а в технике ледопластики.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

С 13 февраля 2023 года на острове Ольхон откроется уникальная экспозиция ледовой скульптуры Olkhon Ice Park. Мастера международного уровня со всей России представят свои творения на площадке протяженностью один километр.

Особенностью Olkhon Ice Park 2023 является использование техники работы со льдом – ледопластики, когда для создания скульптуры в качестве материала используются не готовые кубы льда, а естественные ледяные наплески. Они образуются в результате заледенения капель волн, разбивающихся о берег. Эксперты называют такой подход совместным творением человека и природы.

– В этот раз мастера приедут без готовых эскизов и на месте будут придумывать скульптуру, а затем создавать своё произведение, используя скалы и окружающую среду как часть композиции, – сообщил организатор мероприятия Семён Майор. – Команда фестиваля развивает ледопластику уже три года. Это направление привлекает все больше внимания экспертов, туристов, блогеров, прессы. Иностранные и творческие сообщества, скульпторы отмечают уникальность и самобытность направления.

По мнению организаторов фестиваля, Ольхон идеально подходит для ледопластики. В мире не так много мест доступных для массового посетителя, где имеется возможность создавать такие работы.

Произведения простоят до 30 марта, после чего вновь превратятся в байкальскую воду.

Формат мероприятия рассчитан на семейный и групповой отдых, поэтому на площадке будут организованы интерактивные развлекательные локации: для детей , с горками и развлечениями, а также фотозоны и другие объекты. Мероприятие проводится бесплатно и открыто для всех посетителей.

За время работы парка, ожидается, что его посетит более двадцати тысяч туристов.

Международный фестиваль ледовой скульптуры на Ольхоне проходит с 2020 года. Всего за три года из небольшого ледового городка Olkhon Ice Fest вырос в международный фестиваль со множеством участников и зрителей. Ежегодно мероприятие становится ключевым событием зимнего туристического сезона на Байкале. Событие проходит при поддержке Агентства по туризму Иркутской области, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Администрации Ольхонского района. на Ольхоне проходит с 2020 года. Всего за три года из небольшого ледового городка Olkhon Ice Fest вырос в международный фестиваль со множеством участников и зрителей. Ежегодно мероприятие становится ключевым событием зимнего туристического сезона на Байкале. Событие проходит при поддержке Агентства по туризму Иркутской области, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Администрации Ольхонского района.