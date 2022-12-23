Эн+ лидирует в рейтинге российских компаний по уровню устойчивого развития

В индекс РСПП по устойчивому развитию производитель алюминия и электроэнергии попал впервые. Эн+ получила оценку «А» в индексе «Вектор устойчивого развития» и «В+» в индексе «Ответственность и открытость». Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе компании.

Индекс раскрытия информации «Ответственность и открытость» и индекс «Вектор устойчивого развития» отражают динамику результативности деятельности компаний в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Попадание в индексы РСПП позволит Эн+ попасть в биржевые индексы устойчивого развития Московской биржи. В 2022 году выборка компаний для расчета индексов формировалась на основе топ-100 рейтинга крупнейших российских компаний RAEX-600, а также списка компаний, входящих в основной индекс Московской биржи. Индексы составлены на базе анализа публичной отчетности компаний. Оценка производилась с использованием 44 показателей и 73 индикаторов, отражающих экономические, экологические, социальные и управленческие компоненты устойчивого развития.

Как и в прошлом году, Эн+ получила «В» рейтинг РСПП по раскрытию информации по Целям Устойчивого Развития. Рейтинг раскрытия информации по достижению ЦУР ежегодно составляется с 2020 года и помогает оценить зрелость компаний с точки зрения интеграции данных целей в их деятельность. При этом предполагается, что каждая компания выстраивает данное направление согласно своей бизнес-модели.

Эн+ стремится внедрять и развивать лучшие мировые ESG практики, эта принципиальная позиция обозначена основателем энергохолдинга Олегом Дерипаской. Компании был присвоен уровень А – «Лучшая корпоративная ESG-практика в Российской Федерации» рейтинга корпоративного управления российских компаний. Недавно Группа вошла в число лидеров рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний по версии «Эксперт РА». Также Отчет Эн+ по устойчивому развитию получил награду RAEX за 1 место в номинации «Лучший отчет об устойчивом развитии», а также 2 место в номинации «Лучший дизайн отчёта по устойчивому развитию».