Выпускники «Школы фермера» РСХБ в Иркутской области получили дипломы

В столице Приангарья 30 выпускников «Школы фермера» Россельхозбанка в торжественной обстановке получили дипломы об успешном окончании обучения. Они прошли более двух месяцев интенсивной подготовки по наиболее актуальным для региона направлениям – «Растениеводство» и «Животноводство». Закрытие «Школы фермера» прошло на площадке Иркутского регионального филиала РСХБ.

«Кажется, совсем недавно мы все собирались для старта нового проекта. И вот уже позади два месяца усиленной работы: онлайн-лекции с привлечением экспертов в сфере АПК, представителей профильных министерств, ведущих преподавателей Иркутского ГАУ и наших сотрудников, а также практические занятия, проходившие на территории успешных фермерских хозяйств региона. Эмоций было много, каждый из вас уже состоявшийся, взрослый человек и примерять роль студента не просто, но такие мероприятия обычно и ценны этими новыми эмоциями. Мы меняемся и растем, познавая что-то новое, и каждый из вас, выпускников, продемонстрировали свое стремление и готовность к изменениям и росту. Мы с вами вместе проходили все этапы обучения и постоянно анализировали учебный план, ваши впечатления, чтобы учесть это в будущей работе. Уже имея опыт в этом образовательном проекте, мы отмечаем насколько качественно меняется уровень наших фермеров, за два месяца ваша мировоззрение меняется кардинально. Уверена, с таким уровнем подготовки сельское хозяйство Иркутской области заиграет новыми красками и вам удастся применить на практике все те знания, которые вы получили в рамках проекта», – отметила директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова.

За два с половиной месяца обучения слушатели «Школы фермера» получили знания по растениеводству и животноводству, а также в области маркетинга и финансов, научились разбираться в юридических аспектах ведения бизнеса, региональных и федеральных программах и субсидиях, решать вопросы по налоговой отчетности. Участники выезжали на практические занятия на площадки ведущих сельскохозяйственных предприятий региона.

При защите бизнес-проектов слушатели выбрали сферы деятельности максимально актуальные для аграрного комплекса региона, учитывая специфику Иркутской области. Экспертный совет отметил представленный на защите проект изготовления экологичных фито-чаев и сборов уникальных трав и корений, произрастающих на территории Приангарья. Такой бизнес-план представила семейная пара Павел и Ирина Андреевы. Также высокую оценку получили проекты Кристины Митренко и Тимофея Никифоренко. Кристина намерена организовать площадку для доращивания бычков особой мясной породы на территории Иркутского района, а Тимофей планирует заниматься разведением крупнорогатого скота и производством мясопродуктов.

Актуальность развития мясного направления особо отметил заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Павел Матрунчик.

«Школа пройдена, и это первый этап вашего пути в сфере сельского хозяйства. Самое главное – у вас есть желание. Желание войти в историю сельскохозяйственного бизнеса, а это интересный бизнес. Мы анализировали ваши проекты, все идеи хорошие, продуманные. Направление мясного животноводства сейчас очень актуально для нашего региона, при правильном подходе ваш бизнес будет не только прибылен для вас, как предпринимателей, он будет эффективен для экономического развития области. В любом случае хотелось бы еще раз увидеть вас уже у нас, в министерстве, совместно доработать какие-то нюансы, увидеть вас как получателей наших грантов и субсидий. Со своей стороны, готовы помогать во всех начинаниях, чтобы вы не остановились здесь, на получении дипломов, а смогли продолжить свою работу. Наши двери всегда открыты, ждем вас в Министерстве сельского хозяйства», – сказал Павел Матрунчик.

Занятия в «Школе фермера» вели высококвалифицированные преподаватели из Иркутского государственного аграрного университета. Несколько лекций прочитал и ректор вуза Николай Дмитриев.

«Реализацию этого проекта мы начали в прошлом году. Это второй выпуск «Школы фермера», и я рад, что мы смогли в нем участвовать и рад тем результатам, которые показали наши слушатели на защите дипломов. Мы с удовольствием предоставляем свою площадку для реализации проекта, в первую очередь потому, что мы являемся региональным вузом, у нас сформирована теоретическая база, годами накопленный опыт и уникальный научно-преподавательский состав. И как бы не сложилась ваша будущая работа, какие бы вопросы у вас не возникали, вы всегда можете рассчитывать на помощь тех специалистов, с которыми вы провели эти два месяца обучения. Независимо от формата – очный, заочный, онлайн, самое главное, что вы сделали в своей жизни – вы сделали очередной шаг к знаниям, к опыту, к общению и выстраиванию тех добрых и хороших отношений, которые будут идти с вами на протяжении всей жизни. Вы сделали этот шаг, вы получили фундаментальные знания и прошли очень хорошее обучение, вы получили связи, знакомства и дружеские отношения. Сейчас осталось немного – добиться того, чтобы тот бизнес, который вы закладываете в проект, был финансово положительным и экономически результативным», – обратился к выпускникам Николай Дмитриев.

Сами же выпускники выразили благодарность за программу ее организаторам и преподавателям. Эффективность учебной программы отметил выпускник «Школы фермера» сыровар Никита Россов. В 2018 году он переехал из города в Хомутово и создал ферму «Милаша». С тех пор Россов запустил сыроварню, вышел на точку безубыточности, выступил в ООН, провел несколько благотворительных акций и реализовал новый для региона проект — гастрономические экскурсии. Обучение в «Школе фермера» стало еще одним важным пунктом в числе личных достижений фермера.

«Я сторонник того мнения, что человек начинает обучаться тогда, когда у него есть определенная практика, есть реальные вопросы и цель. В этом плане понравился формат обучения – была возможность ознакомиться с лекциями в свободное время, и более того, задать вопросы, на которые преподаватели отвечали всегда. И конечно сами лекции – учебный план составлен таким образом, что оказались учтены все сферы необходимые для предпринимателя» – поделился впечатлениями Никита Россов.

«Закрывая очередной, несомненно, успешный этап проекта, мы не намерены с вами прощаться. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь, поддержку и совет в сфере бизнеса, дальнейшего роста и развития. Очень рада, что именно вы стали участниками нашего первого проекта «Школа фермера», и своими результатами, стремлением и вовлеченностью доказали его эффективность и актуальность. Всем желаю удачи!» – резюмировала Наталья Баркова.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов – участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России.